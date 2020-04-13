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Источник: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей

Источник: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей
Футбол / Лига чемпионов 0

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА пришли к соглашению по вопросу завершения нынешнего сезона, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, все национальные чемпионаты будут доиграны без зрителей до отложенных еврокубковых встреч. Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, намеченные на август, также пройдут за закрытыми дверями. При этом четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков будут проходить в формате одной игры на нейтральном поле. Новый сезон планируется начать в сентябре.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 118 тыс. человек, излечилось более 440 тыс.

УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы за три недели в августе
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