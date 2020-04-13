УЕФА планирует доиграть ЛЧ и ЛЕ за три недели в августе

Руководство УЕФА определило новый план, согласно которому планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в течение трёх недель в августе, сообщает Mirror.
Однако для воплощения подобного плана в жизнь УЕФА может потребовать возобновить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. В данный момент усилия УЕФА сосредоточены именно на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся не раньше предстоящего лета. Ранее президент УЕФА Чеферин рассказал о планах завершить нынешний розыгрыш Лиги чемпионов не позднее 3 августа.
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