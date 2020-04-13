Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита», но повода я не давал

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что в 2003 году ему не доверял тогдашний наставник команды Властимил Петржела.

«Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила Чонтофальски. В итоге он принял решение, что Камил будет играть с московским «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на ноль с волгоградским «Ротором»). Он сообщил о своём решении в день матча и толком не объяснил почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счетом 1:7.

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Позже Владимир Боровичка признался мне, что они не сильно верили в меня и поэтому настаивали, чтобы приехал ещё один вратарь — Камил Чонтофальски. Потом я узнал от самого Камила, что его приглашали на пост номер один и обещали ему место основного вратаря. К тому же оказалось, что его зарплата была в три раза больше моей, но зависти я не почувствовал. Я до сих пор считаю: каждый получает столько, насколько обе стороны договорились. Если кого-то не устраивает, контракт не подписывается.

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Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча у меня появился шанс застолбить место в воротах. В последствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды.



Боровичка потом даже сказал мне, что не ожидал от меня такой игры и рад, что с приездом Камила я сильно прибавил. Очевидно, что хорошая мотивация всегда заставляет работать на пределе возможностей. А у меня мотивации хватало», — написал Малафеев в своём «инстаграме».