Жоау Мариу: в Российской Премьер-Лиге хватает матчей с командами низкого уровня

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», высказался об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.



«В Российской Премьер-Лиге есть четыре или пять очень сильных команд, но хватает и матчей с командами низкого уровня. Мне здесь весело, но я не скрываю, что хотел бы попробовать свои силы в другой лиге. Например, во французской или испанской», — приводит слова Мариу Sempre Inter со ссылкой на Eleven Sports.



Мариу является воспитанником «Спортинга» и защищал цвета клуба с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг»