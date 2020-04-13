Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», может вернуться на родину, в Португалию.



Как сообщает A Bola, 27-летний футболист является одной из главных целей «Спортинга», за который он выступал в начале карьеры.



При этом Мариу может стать частью сделки по переходу хавбека «Спортинга» Маркоса Акуньи в миланский клуб. Если «железнодорожники» не согласуют выкуп Жоау, он вернётся в стан нерадзурри и сможет перебраться в лиссабонскую команду.



Мариу является воспитанником «Спортинга» и защищал цвета клуба с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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