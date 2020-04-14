Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери объявил о выздоровлении всех подопечных, заразившихся коронавирусом.



«Все наши игроки излечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними», — цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.



Напомним, первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, стал нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено у шести его одноклубников, в результате чего генуэзцы стали лидерами по этому показателю. В конце марта 28-летний форвард заявил, что новый тест на вирус оказался отрицательным.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 119 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 447 тыс.

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