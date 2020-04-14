22-летний бразильский футболист скончался во время сеанса физиотерапии

Тьяго Кортес, защитник бразильского клуба «Гуарани», выступающего во втором дивизионе, трагически ушёл из жизни, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Инцидент произошёл вчера, 13 апреля. 22-летний бразильский футболист, в последнее время восстанавливавшийся после травмы колена, отправился в больницу на сеанс физиотерапии. В ходе процедуры он почувствовал себя плохо и скончался. Точные причины смерти не уточняются.
«Я был ошеломлён. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу.
Он работал с нами не так долго, но было видно, что он отличный парень. Тьяго ничего не усложнял, усердно работал и ходил в церковь. Он собирался помочь нам, но теперь мы все опечалены», — цитирует Globo Esporte президента «Гуарани» Тато Морейру.
- 14 апреля 2020
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:37
-
10:32
-
10:19
-
10:01
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:52
-
07:31
-
06:20
-
03:45
-
02:57
-
01:38
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:45
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51