22-летний бразильский футболист скончался во время сеанса физиотерапии

Тьяго Кортес, защитник бразильского клуба «Гуарани», выступающего во втором дивизионе, трагически ушёл из жизни, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».



Инцидент произошёл вчера, 13 апреля. 22-летний бразильский футболист, в последнее время восстанавливавшийся после травмы колена, отправился в больницу на сеанс физиотерапии. В ходе процедуры он почувствовал себя плохо и скончался. Точные причины смерти не уточняются.



«Я был ошеломлён. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии. Я пообщался с его сестрой и передал в клуб их просьбу.



Он работал с нами не так долго, но было видно, что он отличный парень. Тьяго ничего не усложнял, усердно работал и ходил в церковь. Он собирался помочь нам, но теперь мы все опечалены», — цитирует Globo Esporte президента «Гуарани» Тато Морейру.