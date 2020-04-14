Алан Ширер включил в сборную сезона АПЛ пятерых футболистов «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер составил сборную нынешнего сезона чемпионата страны, сообщает пресс-служба Премьер-лиги в «Твиттере».



В составе нашлось место сразу пятерым представителем «Ливерпуля». Также в команду попали по два игрока от «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», которые вместе с красными составляют тройку лидеров первенства.



Сборная сезона АПЛ: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Джонни Эванс («Лестер Сити»), Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон (оба – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер Сити»).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

Ширер: «Ливерпулю» нельзя давать титул АПЛ, если сезон не будет доигран