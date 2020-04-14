«Барселона» рассматривает форварда «Реала Сосьедад» в качестве альтернативы Л. Мартинесу

«Барселона» проявляет интерес к шведскому нападающему «Реала Сосьедад» Александеру Исаку, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру шведа в качестве альтернативного варианта аргентинскому форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу, цена на которого может оказаться слишком высокой.

Сумма отступных в контракте Исака составляет € 70 млн, но бывший клуб форварда дортмундская «Боруссия» до 2022 года имеет приоритетное право вернуть его за € 30 млн.

Исак перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (девять — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.