«Барселона» готова продать Дембеле за € 60 млн

«Барселона» намерена расстаться с французским нападающим Усманом Дембеле, утверждает Marca.

По данным источника, каталонский клуб готов продать игрока за € 60 млн. Впрочем, даже за эту сумму желающих купить форварда нет. В настоящее время многие клубы переживают кризис из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в данный момент Дембеле восстанавливается после травмы и вернётся в строй не раньше августа.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.