Мартин Брайтвайт: хочу стать легендой «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт признался, что хотел бы стать легендой каталонского клуба, сообщает Sport.es.
Брайтвайт ответил на вопросы своих подписчиков в «Твиттере». «Хочешь стать легендой нашей „Барселоны“? — спросил один из них. „Конечно да“, — ответил нападающий.
Другой подписчик спросил, кто самый быстрый футболист каталонской команды. “Вы говорите с ним”, — сказал Брайтвайт.
Ранее стало известно, что каталонцы готовы продать восемь футболистов, среди которых вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Эктор Фирпо, хавбек Филиппе Коутиньо и Брайтвайт, который присоединился к команде всего месяц назад.
«Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в конце февраля. Сине-гранатовым разрешили приобрести форварда после закрытия трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
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