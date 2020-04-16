«Крылья Советов» поддержали заслуженных ветеранов клуба, организовав доставку продуктов

Клуб «Крылья Советов» вместе с болельщиками поддержал заслуженных ветеранов команды, организовав доставку продовольственных корзин, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Вместе с болельщиками необходимые продукты ветеранам развозил форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков. Продовольственные корзины в бесконтактном формате были доставлены заслуженным ветеранам клуба в категории от 65 лет. В продуктовых наборах были и куличи в преддверии предстоящей Пасхи.

Продуктовый набор от «Крыльев». Фото: kc-camapa.ru

«В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь действительно очень нужна. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку заслуженным ветеранам клуба. Для меня было важно принять участие в этой акции и сделать свой вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из противостояния с вирусом», – отметил нападающий «Крыльев» Егор Голенков.