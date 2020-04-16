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Акинфеев: видео из парков с шашлыками немного пугают. Тысячи могут заразить сотни тысяч

Акинфеев: видео из парков с шашлыками немного пугают. Тысячи могут заразить сотни тысяч
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

«Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно. Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немножко испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч.

Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не придётся. Все знают, что каникулы до 1 мая, но примерно понимаем, что это не предел и всё будет продолжаться хотя бы до лета. Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится. Может быть, эта карантинная пауза пойдёт нам на пользу, потому что мы очень плохо вкатились в весеннюю часть сезона», — сказал Акинфеев в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

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