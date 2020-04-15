Игорь Акинфеев пробежался под музыку из фильма «Рокки»
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пытается поддерживать форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Голкипер вышел на улицу и пробежался под музыку из фильма «Рокки».
«Конечно, тренировочный процесс дома — это такой небольшой адок, я вам скажу. Приходится выходить на улицу и заниматься бегом. Сейчас иду на небольшую пробежку. Минут на 20–25. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
В нынешнем сезоне 34-летний Акинфеев принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола, а также получил одну жёлтую карточку.
Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время карантина
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
23:20
-
23:13
-
23:05
-
22:47
-
22:26
-
22:26
-
22:04
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:47
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:16
-
21:16
-
20:55
-
20:45
-
20:36
-
20:22
-
20:21
-
19:56
-
19:56
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:29
-
18:26
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:50
Партнерский контент