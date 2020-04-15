Игорь Акинфеев пробежался под музыку из фильма «Рокки»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пытается поддерживать форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Голкипер вышел на улицу и пробежался под музыку из фильма «Рокки».

«Конечно, тренировочный процесс дома — это такой небольшой адок, я вам скажу. Приходится выходить на улицу и заниматься бегом. Сейчас иду на небольшую пробежку. Минут на 20–25. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

В нынешнем сезоне 34-летний Акинфеев принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола, а также получил одну жёлтую карточку.