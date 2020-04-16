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Экс-футболист «Зенита» Игонин: меня бы устроило, если чемпионат закончили прямо сейчас

Экс-футболист «Зенита» Игонин: меня бы устроило, если чемпионат закончили прямо сейчас
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

«Меня бы устроило, если чемпионат закончили прямо сейчас. Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки. Вопрос – кто из клубов выживет, надо же смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Надо думать о том, какого качества футбол мы увидим, если чемпионат возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей, возможно, без каких-то клубов и футболистов, которые тренировались у себя на балконе», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Игонин — об очередях из-за пропусков: ситуация новая, от ошибок никуда не деться
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