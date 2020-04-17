«Неймар или Мартинес? Оба». Сетьен не смог сделать выбор между нападающими

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен не смог выбрать между бразильским нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и аргентинским форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Ранее сообщалось, что и Неймар, и Мартинес могут присоединиться к каталонскому клубу грядущим летом.
«Неймар или Мартинес для «Барселоны»? Оба, потому что они хорошие футболисты. И тот, и другой – отличные футболисты, как они могут мне не нравиться? Дела обстоят таким образом, что необходимо понимать свои возможности. Мы знаем, что эти футболисты стоят больших денег, поэтому заполучить их будет непросто», — цитирует Сетьена Goal.com со ссылкой на интервью для El Larguero.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.
Мартинес забил 11 мячей и отдал 3 голевых паса в 22 матчах за «Интер» в итальянской Серии А. В 6 встречах Лиги чемпионов 22-летний форвард записал в свой актив 5 голов.
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