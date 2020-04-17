Игрок «Динамо» К Миколенко отреагировал на информацию об интересе трёх европейских клубов

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко высказался об информации, согласно которой в его услугах заинтересованы «Наполи», «Вест Хэм Юнайтед» и «Марсель».
«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», — приводит слова Миколенко Meta-ratings.com.ua.
Миколенко является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2017 года. С киевлянами он дважды завоёвывал Суперкубок Украины и один раз стал серебряным призёром национального чемпионата. В сборную страны вызывается с 2018 года.
В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 19 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
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