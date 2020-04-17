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Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Российский миллиардер, владелец московского «Спартака» и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza.

Бизнесмен выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией COVID-19 был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Общее состояние Федуна оценивается в $ 6,3 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».

Напомним, ранее нападающий столичного «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» из Виго, пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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