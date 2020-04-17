Тренер «Сельты»: Фёдор Смолов поступил плохо. Он должен был оставаться в Испании

Главный тренер «Сельты» из Виго Оскар Гарсия прокомментировал решение нападающих команды Фёдора Смолова и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.

«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорил не только наш клуб, но и правительство.

Ситуации Систо и Смолова были разными, потому что Фёдор звонил нам каждые два дня и просил разрешения уехать. Клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был остаться здесь.

Если бы клуб разрешил им уехать, такое разрешение получили бы все. У нас есть игроки, которые остаются одни. Я сейчас один. Нужно подавать пример профессионализма. Они были не правы, покинув страну.

Все мы сейчас хотим быть со своими семьями, но я профессионал. Мне сказали оставаться дома, и я это делаю. Моя дочь живёт в Мадриде, ещё две — в Барселоне. Я хочу увидеться с ними, но сейчас нужно оставаться дома, чтобы все были здоровы», — цитирует Гарсию COPE.