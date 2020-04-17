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Глава FIGC: те, кто предлагают отменить сезон в Серии А, не любят футбол или итальянцев

Глава FIGC: те, кто предлагают отменить сезон в Серии А, не любят футбол или итальянцев
Футбол / Италия 0

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона в Серии А, который был приостановлен ранее из-за пандемии коронавируса.

«Разделяю надежду министра Спадафоры на возобновление тренировок с 4 мая. Это сложный момент для нашей страны, экономики и футбола, который является важной отраслью. Те, кто предлагают отменить сезон, не любят футбол или итальянцев. Они хотят отнять надежду на будущее. Я буду держаться до конца», — приводит слова Гравины Football Italia.

Чемпионат Италии, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На 17 апреля в стране зафиксирован 172 434 случая инфицирования COVID-19, 22 745 человек умерли, 42 727 человек выздоровели.

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