Глава FIGC: те, кто предлагают отменить сезон в Серии А, не любят футбол или итальянцев

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона в Серии А, который был приостановлен ранее из-за пандемии коронавируса.



«Разделяю надежду министра Спадафоры на возобновление тренировок с 4 мая. Это сложный момент для нашей страны, экономики и футбола, который является важной отраслью. Те, кто предлагают отменить сезон, не любят футбол или итальянцев. Они хотят отнять надежду на будущее. Я буду держаться до конца», — приводит слова Гравины Football Italia.



Чемпионат Италии, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На 17 апреля в стране зафиксирован 172 434 случая инфицирования COVID-19, 22 745 человек умерли, 42 727 человек выздоровели.

Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая