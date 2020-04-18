Рыков: в футбольном менеджере «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, завоюем и реальные медали

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал, как проводит время в условиях самоизоляции. Напомним, сегодня 18 апреля, столичному клубу исполнилось 97 лет.
«У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, к 100-летию завоюем в реальности золотые медали», — цитирует Рыкова «Матч ТВ».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.
- 18 апреля 2020
-
16:56
-
16:42
-
16:15
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
15:35
-
15:13
-
15:05
-
14:38
-
14:22
-
14:20
-
14:20
-
13:37
-
13:36
-
13:20
-
12:52
-
12:33
-
12:28
-
12:01
-
12:00
-
11:34
-
11:27
-
11:08
-
11:05
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:21
-
10:07
-
09:48
-
09:43
-
09:29
-
09:28
-
09:13