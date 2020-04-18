Рыков: в футбольном менеджере «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, завоюем и реальные медали

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал, как проводит время в условиях самоизоляции. Напомним, сегодня 18 апреля, столичному клубу исполнилось 97 лет.



«У нас тренировка каждый день, стараемся поддерживать себя в форме. Нам доставили велосипеды, держимся в тонусе. Даже скинули по килограмму. В приставку не играю, больше интересует футбольный менеджер. Всем советую. Как раз недавно закончили там чемпионат, «Динамо» стало чемпионом. Надеюсь, к 100-летию завоюем в реальности золотые медали», — цитирует Рыкова «Матч ТВ».



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 154 тыс. смертей. Излечилось более 570 тыс. человек.

«С праздником, дорогие динамовцы!» «Динамо» исполняется 97 лет