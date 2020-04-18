Алексей Игонин: можно не только чеканить туалетную бумагу, но и оказывать реальную помощь

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о челленджах, которые проводят футболисты во время пандемии коронавируса.

«Хотелось бы, чтобы любая благотворительная инициатива была поддержана на практике. Мне кажется, можно не только чеканить туалетную бумагу и стричься налысо, но и оказывать реальную помощь. У меня была конкретная цель: на собственном примере объединить людей и направить их энтузиазм в единое русло. Но, к сожалению, некоторые СМИ и эту инициативу умудрились выставить в негативном свете.

Рассказываю. Пока мы ждали очередную фуру для разгрузки, мне позвонили из одного информационного издания. Рассказал, чем мы занимаемся, ну и добавил, что в перерыве развлекаемся чеканкой картонных коробок. Мы вместе посмеялись, но в итоге так и написали – мол, Игонин и Цветков в режиме самоизоляции пинают коробки.

Что мы разгружаем фуры, никого не заинтересовало, а это отметили. В отзывах, естественно, прошлись по всему: и моя должность, и нарушение карантина, и прочее, прочее, прочее. Однако я продолжу эту работу. СМИ? Искренне верю, что остаются издания, которых сейчас интересует не только трафик и клики, но и реальные события и поступки", — цитирует Игонина Bobsoccer.

Экс футболисты «Зенита» Алексей Игонин и Валерий Цветков приняли участие в благотворительной акции по поддержке пенсионеров Санкт-Петербурга: разгружали машины, комплектовали продуктовые наборы и лично доставляли их адресатам.