Александр Кокорин рассказал, как опыт пребывания в СИЗО помогает ему на карантине

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о жизни в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
«Можно сказать, что опыт самоизоляции есть. Потому что в СИЗО, в кошмарных условиях, мы находили способы заниматься. А тут у меня хорошие условия, поэтому не особо ощущаю того, что происходит на улице», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках в Москве. Пресненский районный суд столицы приговорил Александра к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Павла — к 1 году и 5 месяцам. Оба футболиста вышли на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.
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