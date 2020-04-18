Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабенков: у Сапогова на ноутбуке были записи игр «Ювентуса», он их смотрел как сериалы

Бабенков: у Сапогова на ноутбуке были записи игр «Ювентуса», он их смотрел как сериалы
Футбол / РПЛ 0

Олег Бабенков, бывший партнёр футболиста Алексея Сапогова по учалинскому «Горняку», сообщил, что форвард всегда был болельщиком «Ювентуса».

«Я с ним жил в одной комнате на сборах. У него на ноутбуке были записи игр «Ювентуса» ещё конца 90-х. То есть он в любой момент мог сказать: «О, Олег, смотри какой угловой». И включить игру 95-го или 98-го года. Показывал, как играли Монтеро, Феррара. То есть он их как сериалы пересматривал», — цитирует Бабенкова «Матч ТВ».

Сапогов прошёл школу «Локомотива». До 20 лет играл в дубле «Торпедо», после чего начал карьеру в ПФЛ. Сапогов выступал за тверскую и нижегородскую «Волги», «Горняк» из города Учалы и другие российские клубы.

В 2015 году Сапогов заявлял, что его цель — играть в «Ювентусе».

Сапогов: «Ювентус» – не мечта, это цель
Нападающий Сапогов, неоднократно называвший себя лучшим футболистом России, объясняет нашему спецкору, почему он до сих пор безработный.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020