Бабенков: у Сапогова на ноутбуке были записи игр «Ювентуса», он их смотрел как сериалы

Олег Бабенков, бывший партнёр футболиста Алексея Сапогова по учалинскому «Горняку», сообщил, что форвард всегда был болельщиком «Ювентуса».

«Я с ним жил в одной комнате на сборах. У него на ноутбуке были записи игр «Ювентуса» ещё конца 90-х. То есть он в любой момент мог сказать: «О, Олег, смотри какой угловой». И включить игру 95-го или 98-го года. Показывал, как играли Монтеро, Феррара. То есть он их как сериалы пересматривал», — цитирует Бабенкова «Матч ТВ».

Сапогов прошёл школу «Локомотива». До 20 лет играл в дубле «Торпедо», после чего начал карьеру в ПФЛ. Сапогов выступал за тверскую и нижегородскую «Волги», «Горняк» из города Учалы и другие российские клубы.

В 2015 году Сапогов заявлял, что его цель — играть в «Ювентусе».