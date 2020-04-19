Мората признался, что жалеет об игре за «Реал»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората признался, что жалеет о выступлениях за «Хетафе» и «Реал».
«Ещё в детстве играл за „Атлетико“. Когда вырос, почувствовал, что в футболе что-то меняется. Именно поэтому решил перейти в „Хетафе“ на один сезон, а потом перешёл в „Реал“. Жалею, что носил футболки двух других испанских клубов, кроме „Атлетико“, — приводит слова Мораты Besoccer.
Мората играл в молодёжной команде „Атлетико“ с 2005 по 2007 год, после чего выступал в составе молодёжных команд „Хетафе“ и „Реала“. В 2010 году форвард перешёл в вторую команду „сливочных“, а с 2013-го играл в основном составе.
«Атлетико» набрал 45 очков в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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