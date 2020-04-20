Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Счастья, дорогой Риво!» Марадона поздравил Ривалдо с 48-летием

«Счастья, дорогой Риво!» Марадона поздравил Ривалдо с 48-летием
Футбол / Южная Америка 0

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поздравил экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо с днём рождения.

«Было приятно лично познакомиться с тобой, и это большая честь — играть рядом с тобой. Смотреть, как ты тренируешься со своей семьёй — поразительно. Счастья тебе, дорогой Риво!» — написал Марадона на своей странице в «Инстаграме». Аргентинец также опубликовал пару совместных фото с бразильцем.

«Мой друг, спасибо большое спасибо за любовь, которая всегда была со мной! Ты лучший. Ты зверь, игрок, которым я всегда восхищался. Горжусь тем, что мы с тобой в друзья», — ответил в комментариях Ривалдо.

19 апреля Ривалдо исполнилось 48 лет.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020