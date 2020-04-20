«Счастья, дорогой Риво!» Марадона поздравил Ривалдо с 48-летием

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», поздравил экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо с днём рождения.
«Было приятно лично познакомиться с тобой, и это большая честь — играть рядом с тобой. Смотреть, как ты тренируешься со своей семьёй — поразительно. Счастья тебе, дорогой Риво!» — написал Марадона на своей странице в «Инстаграме». Аргентинец также опубликовал пару совместных фото с бразильцем.
«Мой друг, спасибо большое спасибо за любовь, которая всегда была со мной! Ты лучший. Ты зверь, игрок, которым я всегда восхищался. Горжусь тем, что мы с тобой в друзья», — ответил в комментариях Ривалдо.
19 апреля Ривалдо исполнилось 48 лет.
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