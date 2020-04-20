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Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ

Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на развитие футбола в мире.

«Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нем играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации и лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто. Думаю, сейчас как раз такие обстоятельства, когда и УЕФА согласится, что первостепенны именно национальные чемпионаты, и уже потом международные соревнования», — сказал Блаттер в интервью «Известиям».

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