УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021

УЕФА определился с предварительными сроками старта следующих розыгрышей еврокубковых турниров.



Как сообщает Sport.es, в организации планируют провести первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 20 октября. На следующий день, в среду, должны пройти заключительные встречи тура. В четверг, 22 октября, УЕФА намерен провести 1-й тур группового этапа Лиги Европы.



Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа.



Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш главного еврокубкового турнира может завершиться в августе. При таком раскладе оставшиеся матчи будут доиграны в течение трёх недель, а финальная встреча состоится 29-го числа.



В настоящее время практически все турниры в мире из-за пандемии коронавируса приостановлены.

Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа