Матерацци рассказал, как на коленях просил Роналдо остаться в «Интере»
Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал об обстоятельствах перехода легендарного бразильского нападающего Роналдо из миланского клуба в мадридский «Реал».
«Могу сказать одну вещь: Роналдо хотел бы вернуться к нам. Я точно это знаю. Он даже не хотел уходить в 2002-м. Я стоял перед ним на коленях в раздевалке и просил остаться, но он ответил: «Нет. Либо я, либо Купер». И тогда я понял, что он уйдёт», — цитирует Матерацци FC Inter News со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Роналдо защищал цвета «Интера» с 1997 по 2002 год, после чего перешёл в «Реал» за € 45 млн. В ходе своей карьеры двукратный обладатель «Золотого мяча» также выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Милан» и «Коринтианс».
В 1998-м Зубастик в одиночку обыграл «Спартак». Это был лучший Роналдо в истории
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