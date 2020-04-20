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«Только три клуба АПЛ смогут тратить деньги». Экс-директор «Ливерпуля» рассказал о кризисе

«Только три клуба АПЛ смогут тратить деньги». Экс-директор «Ливерпуля» рассказал о кризисе
Футбол / Англия 0

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» Дамьен Комолли, ныне занимающий аналогичную должность в «Фенербахче», рассказал о влиянии кризиса на футбол.

«На днях один агент сказал мне, что в английской Премьере-лиге только три клуба смогут тратить деньги в ближайшее трансферное окно. Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но обычно агенты в курсе всех дел.

Думаю, будет очень мало активности на трансферном рынке, клубы будут чаще обмениваться игроками, брать их в аренду. Стоимость футболистов точно станет ниже.

Чем дольше будет длиться этот кризис, тем больше клубов окажется в трудном финансовом положении. Это повлияет на зарплату игроков и их стоимость», — приводит слова Комолли Sky Sports.

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