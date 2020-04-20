Французский политик: после кризиса Килиан Мбаппе будет стоить € 35 млн

Французский политик Даниэль Кон-Бендит предположил, как нынешний кризис отразится на мире футбола. По его мнению, стоимость нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе упадёт с € 200 млн до € 35-40 млн.

«После коронавирусного кризиса Мбаппе будет стоить скорее € 35-40 млн, чем € 200 млн. Этот кризис уберёт иррациональность из профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и всё должно быть восстановлено, но на других базах.

Всё это затронет не только стоимость игроков, но и их зарплаты, имиджевые права и размеры рекламных контрактов, которые, скорее всего, тоже придётся сократить. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, потому что им начнут платить меньше.

Представьте, какая бы была финансовая катастрофа, если бы «Пари Сен-Жермен» перед этим кризисом согласился продать Килиана мадридскому «Реалу» за астрономическую сумму», — приводит слова Кон-Бендита AS.