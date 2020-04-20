Селюк: не надо столько времени на телевидении уделять Украине. Ребят, займитесь Россией
Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» высказался о жизни россиян в условиях пандемии коронавируса.
«Не надо столько времени уделять на телевидении теме Украины, как они там бедствуют. Ребят, займитесь Россией. Покажите, что происходит в провинции. Есть такие места, где врач вместе с больным в одно ведро на крыльце ходит.
Сейчас все сидят на самоизоляции. Мы должны сделать так, чтобы в 12 часов дня каждый муж похлопал своей жене за всё хозяйство. Сейчас не работают салоны, нельзя вызвать уборщиц. Мы должны аплодировать своим жёнам, говорить им спасибо. Тогда и не будет никаких проблем», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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