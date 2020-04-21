Экс-тренер юношеской сборной России: клубы АПЛ интересовались Максименко в 2015 году

Бывший тренер юношеской национальной команды России Сергей Бабурин рассказал об интересе к голкиперу московского «Спартака» Александру Максименко со стороны клубов английской Премьер-лиги.
«Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись.
Максименко и тогда надежды наши оправдал, и сейчас оправдывает — и в сборной, и в «Спартаке». Тем более у него хороший учитель есть. Я имею в виду Артёма Реброва в «Спартаке». Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением всё было правильно. Я ещё на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас», — приводит слова Бабурина «Р-Спорт».
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