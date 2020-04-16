Галактионов: чтобы сравнить Сафонова и Максименко с Акинфеевым, они должны набить шишки

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос, уместно ли сравнивать голкиперов «Краснодара» и «Спартака» Матвея Сафонова и Александра Максименко с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.
«Оба наших голкипера очень талантливы, с отличными данными. Уже сейчас о них можно говорить как о перспективном будущем сборной. Но, прежде чем сравнивать их с Акинфеевым, ребята должны обрести стабильность, получить опыт, набить шишки, пройти огонь и медные трубы. На сегодняшний день такие сравнения выглядят не очень корректными и объективными. Они должны стабильно выступать за свои команды не только в чемпионате России, но и в еврокубках, а также проводить качественные матчи в составе молодёжной сборной и добиться с ней положительного результата», — цитирует Галактионова RT.
- 16 апреля 2020
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