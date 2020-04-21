Креспо: Мартинесу нужно остаться в «Интере» как минимум на три года
Бывший нападающий национальной команды Аргентины Эрнан Креспо посоветовал форварду Лаутаро Мартинесу не спешить уходить из миланского «Интера».
«Лаутаро нужно остаться в «Интере» по одной простой причине. Он отлично выступал в Аргентине, когда был игроком «Расинга». В «Интере» он в течение одного года сидел на скамейке.
Это первый сезон Мартинеса в качестве футболиста стартового состава. Ему нужно как минимум три года, чтобы завершить рост. После этого можно переходить куда-угодно», — приводит слова Креспо Goal.
Главным претендентом на Мартинеса считается каталонская «Барселона», которая планирует приобрести его уже в ближайшее трансферное окно. Стоимость 22-летнего нападающего оценивается в € 64 млн.
«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
10:26
-
10:02
-
10:01
-
09:57
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
07:52
-
07:37
-
07:03
-
06:48
-
06:22
-
05:57
-
05:35
-
04:05
-
02:12
-
01:31
-
00:58
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:29
-
00:17
-
00:10
- 20 апреля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:26
-
23:12
Партнерский контент