Креспо: Мартинесу нужно остаться в «Интере» как минимум на три года

Бывший нападающий национальной команды Аргентины Эрнан Креспо посоветовал форварду Лаутаро Мартинесу не спешить уходить из миланского «Интера».

«Лаутаро нужно остаться в «Интере» по одной простой причине. Он отлично выступал в Аргентине, когда был игроком «Расинга». В «Интере» он в течение одного года сидел на скамейке.

Это первый сезон Мартинеса в качестве футболиста стартового состава. Ему нужно как минимум три года, чтобы завершить рост. После этого можно переходить куда-угодно», — приводит слова Креспо Goal.

Главным претендентом на Мартинеса считается каталонская «Барселона», которая планирует приобрести его уже в ближайшее трансферное окно. Стоимость 22-летнего нападающего оценивается в € 64 млн.