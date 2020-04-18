«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса

Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Напомним, сумма выкупа аргентинца составляет € 111 млн. Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сине-гранатовые предлагали включить в сделку защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду, а также хавбека Ивана Ракитича, но чёрно-синие ответили отказом, поскольку никто из них не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.



Лаутаро перешёл в итальянский клуб из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В этом сезоне форвард провёл за команду Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.



Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с аргентинцем и готова предложить ему зарплату на уровне Антуана Гризманна.