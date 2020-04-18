Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» передумала выплачивать клаусулу Лаутаро Мартинеса
Футбол / Испания 0

Тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает «Барселону» отказаться от выплаты клаусулы 22-летнего форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, сумма выкупа аргентинца составляет € 111 млн. Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сине-гранатовые предлагали включить в сделку защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду, а также хавбека Ивана Ракитича, но чёрно-синие ответили отказом, поскольку никто из них не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

Лаутаро перешёл в итальянский клуб из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В этом сезоне форвард провёл за команду Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с аргентинцем и готова предложить ему зарплату на уровне Антуана Гризманна.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020