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Нигматуллин — о падении цен на нефть: идёт что-то ужасное

Нигматуллин — о падении цен на нефть: идёт что-то ужасное
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о падении цен на нефть.

«А между тем цена майского фьючерса нефти WTI стала отрицательной. Доплачивать за вывоз нефти придётся по $ 30 за каждый баррель. А это значит, что идёт что-то ужасное», — написал Нигматуллин в «Инстаграме».

Цены на нефть упали на фоне финансового кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса. В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Нигматуллин высказался о поведении людей на фоне распространения COVID-19, когда во многих магазинах опустели полки.

Руслан Нигматуллин ответил подписчику, оставившему комментарий про его жену
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