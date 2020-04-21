Нигматуллин — о падении цен на нефть: идёт что-то ужасное
Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о падении цен на нефть.
«А между тем цена майского фьючерса нефти WTI стала отрицательной. Доплачивать за вывоз нефти придётся по $ 30 за каждый баррель. А это значит, что идёт что-то ужасное», — написал Нигматуллин в «Инстаграме».
Цены на нефть упали на фоне финансового кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса. В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее Нигматуллин высказался о поведении людей на фоне распространения COVID-19, когда во многих магазинах опустели полки.
Руслан Нигматуллин ответил подписчику, оставившему комментарий про его жену
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