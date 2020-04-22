Экс-форвард «Интера» Рекоба: Титов мог легко играть в любом топ-клубе Европы

Знаменитый уругвайский нападающий Альваро Рекоба поделился мнением о российском полузащитнике Егоре Титове.

«Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

По своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать», — приводят слова Рекоба «Известия».

Рекоба известен по выступлениям в составе миланского «Интера». После «Интера» Альваро один сезон защищал цвета «Торино», после чего вернулся в Уругвай, где выступал за «Данубио» и «Насьональ».

Титов с 1992 года играл за московский «Спартак», с 1995-го — в основном составе. Покинул клуб в 2008 году. 19 марта 2010 года Титов объявил о завершении спортивной карьеры.