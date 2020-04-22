Жена Малафеева: сейчас 99 процентов семей в полном шоке, нас с мужем тоже колбасит

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» рассказала об изменениях в жизни на фоне пандемии коронавируса.



«Разгерметизация салона. Как сохранить семью, бизнесы и просто продолжать жить в кайф! Сейчас 99 процентов семей пребывают в полном шоке, нас с мужем тоже колбасит: как сохранить бизнесы и людей, которые семь лет успешно с нами двигаются к поставленным целям. Не было зимы, горнолыжка встала, таких потерь не было за всю историю существования ГКЛ «Любогорье». А теперь ещё и вирус, от которого уже тошнит, 24/7 все источники переполнены информацией, погружающей мозг в уныние.



Я решила начать с себя и стала менять свои типовые привычки на абсолютно новые в нынешней ситуации. Сейчас самое время подумать о себе и близких. Надоело киснуть в кровати до 10.00 утра, я взяла и нормализовала режим дня. В 7.45-8.00 подъём с отличным настроением и боевым духом. Потом вкусный и питательный завтрак для всей семьи, после каждый уходит в свой уголок знаний. Мы читаем книги, у детей онлайн-школа, садик. После знаний находим время и желание на спорт, заставить себя заниматься сложно, а с детками вообще труба, они ищут любую возможность договориться на перерывчик в гаджеты. Но выход есть всегда, детям легко втянуться в процесс, если они видят, как мы занимаемся. Хороший пример – заразительный. Станьте примером для своих детей, и они с удовольствием вас поддержат», — написала Малафеева.

Ранее Малафеевы приняли участие в популярном челлендже Flip The Switch. Его суть — поменяться одеждой с партнёром.