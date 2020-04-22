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Вадим Евсеев: в СССР было много хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме

Вадим Евсеев: в СССР было много хорошего и плохого
Вадим Евсеев: в СССР было много хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о жизни в Советском Союзе.

«22 апреля — день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.

На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шёлковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.

Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.

В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники — всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

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