Вадим Евсеев: в СССР было много хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о жизни в Советском Союзе.
«22 апреля — день рождения Ленина. Вспомнилось автоматически, как только увидел число на календаре. А потом прикинул: круглая дата, 150 лет.
На фото я серьёзный советский пионер. Мог пошалить, но в целом проблем у учителей со мной не возникало. Школу помню хорошо. Зелёные тетрадки, где на обратной стороне гимн СССР. Бежевые парты. Шёлковый красный галстук. И везде он, Владимир Ильич Ленин.
Дочка выросла в другой жизни, без Ленина. Я его сейчас вспомнил первый раз за долгое время. Но тогда он был с нами всегда. Мой одноклассник боялся ругаться матом, верил, что дедушка Ленин услышит и расстроится. Мы все в него верили.
В СССР было много разного, хорошего и плохого, но дети тогда жили как при коммунизме. Кружки, секции, учебники — всё бесплатно. Родителям, наверное, было часто непросто. Но мы тогда про это не думали», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
- 22 апреля 2020
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