Агент Менди: Мбаппе стоит € 300 млн. Его трансфер в «Реал» невозможен

Иван Ле Ми, агент защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди, поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».
«Становится понятно, что Килиан хочет перейти в «Реал». Его контракт с «ПСЖ» рассчитан на два года, и не похоже, что он собирается его продлевать. Но я не думаю, что этот трансфер возможен. Если Неймар стоит € 222 млн, то Мбаппе стоит € 300 млн.
Килиан собирается стать лучшим нападающим в мире. Он хочет играть за лучший клуб, которым, конечно же, является «Реал», и работать под руководством своего кумира — Зинедина Зидана.
Не думаю, что в этом году будут большие трансферы. Мадридцы не планируют делать сумасшедшие вещи предстоящим летом. Всё это будет уже после чемпионата Европы», — приводит слова агента Marca.
- 22 апреля 2020
-
14:07
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
13:17
-
13:13
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
12:01
-
11:48
-
11:47
-
11:10
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
09:59
-
09:55
-
09:37
-
09:35
-
09:17
-
09:02
-
08:41
-
08:30
-
07:49
-
07:32
-
07:16
-
06:35
-
06:09
-
05:51