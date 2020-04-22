Агент Менди: Мбаппе стоит € 300 млн. Его трансфер в «Реал» невозможен

Иван Ле Ми, агент защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди, поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Становится понятно, что Килиан хочет перейти в «Реал». Его контракт с «ПСЖ» рассчитан на два года, и не похоже, что он собирается его продлевать. Но я не думаю, что этот трансфер возможен. Если Неймар стоит € 222 млн, то Мбаппе стоит € 300 млн.

Килиан собирается стать лучшим нападающим в мире. Он хочет играть за лучший клуб, которым, конечно же, является «Реал», и работать под руководством своего кумира — Зинедина Зидана.

Не думаю, что в этом году будут большие трансферы. Мадридцы не планируют делать сумасшедшие вещи предстоящим летом. Всё это будет уже после чемпионата Европы», — приводит слова агента Marca.