Сеск Фабрегас: ровно половину жизни назад я начал профессиональную карьеру

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился воспоминаниями о том, как он начал профессиональную карьеру.
«Забавный факт. Я только что узнал, что прошло ровно 16 лет и 177 дней с момента моего профессионального дебюта, который состоялся в 16 лет и 177 дней. Короче говоря, я профессионально играю в футбол ровно половину жизни», — написал Фабрегас в своём «твиттере».
Фабрегас является воспитанником «Барселоны», но в профессиональном футболе дебютировал в составе «Арсенала». В «Монако» он перешёл в январе 2019 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 9 млн. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором трёх результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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