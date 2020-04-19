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Фабрегас: возглавил бы я «Реал»? Никогда не говори «никогда»

Фабрегас: возглавил бы я «Реал»? Никогда не говори «никогда»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не исключил возможной тренерской работе в мадридском «Реале» в будущем.

«Возглавил бы я „Реал“? Никогда не говори „никогда“. Кого бы я подписал в свою команду? Купил бы Мбаппе безо всяких сомнений. Он напоминает мне Анри”, — цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

Ранее Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере. По его словам, это Арсен Венгер и Жозе Моуринью. Фабрегас работал с Венгером в лондонском «Арсенале». Испанец выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год. Моуринью тренировал Сеска в «Челси», который приобрёл его в 2014 году.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 18 матчах французской Лиги 1. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи. В Кубке Франции и Кубке французской лиги Сеск провёл по 2 встречи.

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере
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