Фабрегас: возглавил бы я «Реал»? Никогда не говори «никогда»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не исключил возможной тренерской работе в мадридском «Реале» в будущем.

«Возглавил бы я „Реал“? Никогда не говори „никогда“. Кого бы я подписал в свою команду? Купил бы Мбаппе безо всяких сомнений. Он напоминает мне Анри”, — цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

Ранее Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере. По его словам, это Арсен Венгер и Жозе Моуринью. Фабрегас работал с Венгером в лондонском «Арсенале». Испанец выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год. Моуринью тренировал Сеска в «Челси», который приобрёл его в 2014 году.

В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 18 матчах французской Лиги 1. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи. В Кубке Франции и Кубке французской лиги Сеск провёл по 2 встречи.