Фабрегас: возглавил бы я «Реал»? Никогда не говори «никогда»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не исключил возможной тренерской работе в мадридском «Реале» в будущем.
«Возглавил бы я „Реал“? Никогда не говори „никогда“. Кого бы я подписал в свою команду? Купил бы Мбаппе безо всяких сомнений. Он напоминает мне Анри”, — цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.
Ранее Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере. По его словам, это Арсен Венгер и Жозе Моуринью. Фабрегас работал с Венгером в лондонском «Арсенале». Испанец выступал за «канониров» с 2003 по 2011 год. Моуринью тренировал Сеска в «Челси», который приобрёл его в 2014 году.
В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 18 матчах французской Лиги 1. Хавбек записал в свой актив 3 результативные передачи. В Кубке Франции и Кубке французской лиги Сеск провёл по 2 встречи.
- 19 апреля 2020
-
22:00
-
21:53
-
21:33
-
21:25
-
21:02
-
20:54
-
20:42
-
20:37
-
20:23
-
19:59
-
19:58
-
19:33
-
19:18
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:19
-
18:07
-
18:01
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:47
-
16:41
-
16:27
-
16:04
-
15:52