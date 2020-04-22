Отец Парти: Томас сказал, что «Арсенал» и «Атлетико» обсуждают условия трансфера

Джейкоб Парти, отец полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщил, что сын подтвердил переговоры с лондонским «Арсеналом».
«Я позвонил сыну после того, как услышал об этой информации, и Томас сказал мне, что слухи правдивы. Он сказал, что идут переговоры между ним и „Арсеналом“. Всё зависит от того, на каких трансферных условиях „Атлетико“ будет настаивать.
Если Томас перейдет в „Арсенал“ — прекрасно, у лондонцев в Гане много болельщиков. Я буду счастлив, если он решит перейти в „Арсенал“. Сейчас клубы обсуждают, на каких условиях „Атлетико“ отпустит его», — цитирует Парти Goal.
В феврале сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить отступные за Томаса Парти, которые составляют € 50 млн. В январе 2018 года хавбек подписал с «Атлетико» новый контракт на пять лет.
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