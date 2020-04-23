Умер один из первых учредителей тульского «Арсенала»

Один из первых учредителей тульского«Арсенала», бывший футболист Юрий Тарасов скончался на 81-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
«Арсенал» выразил соболезнования родным и близким Тарасова. О причинах смерти экс-футболиста не сообщают, однако известно, что у него была продолжительная болезнь.
Юрий Тарасов вырос в Туле, играл в нападении в местном «Торпедо», с которой в 1967 году выиграл Кубок РСФСР среди производственных коллективов. В начале 1990-х он стал одним из учредителей клуба «Арсенал». В 1996-м году Юрий Тарасов построил футбольный стадион в Мясново — учебно-тренировочная база «Арсенала».
Жителям Тулы Тарасов был также известен как генеральный директор предприятия «Тулажелдормаш». Под его руководством завод стал одним из лидеров отрасли.
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