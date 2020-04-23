Чемпионство «Манчестер Юнайтед», «Зенит» не вышел в полуфинал ЛЕ — яркие события 23 апреля

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7 лет назад, 23 апреля 2013 года, «Манчестер Юнайтед» досрочно стал чемпионом Англии.



За четыре тура до окончания английской Премьер-лиги «Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона одолел «Астон Виллу» со счётом 3:0 и завоевал золотые медали чемпионата Англии. С тех пор «красным дьяволам» ни разу не удалось стать чемпионами АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" досрочно стал чемпионом Англии

Двумя годами позднее, 23 апреля 2015 года, петербургский «Зенит» не сумел пробиться в полуфинал Лиги Европы.



В ответном матче 1/4 стадии финала сине-бело-голубые сыграли вничью с «Севильей» (2:2), однако домашняя победа испанского клуба со счётом 2:1 не позволила «Зениту» выйти в полуфинал. Позже «Севилья» пробилась в финал турнира, где одолела украинский «Днепр» со счётом 3:2.

«Зенит» сыграл вничью с «Севильей» и не вышел в полуфинал Лиги Европы

Год назад, 23 апреля 2019 года, нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ.



В матче 31-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Саутгемптон», и Лонгу потребовалось всего 7 секунд, чтобы отправить мяч в ворота соперника. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Форвард «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ

23 апреля 2017 года гол аргентинца Лионеля Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над мадридским «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры.



На 77-й минуте встречи «сливочные» остались в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса. К концу второго тайма счёт был 2:2, однако гол Месси на второй добавленной минуте решил судьбу противостояния.