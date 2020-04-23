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Чемпионство «Манчестер Юнайтед», «Зенит» не вышел в полуфинал ЛЕ — яркие события 23 апреля

Чемпионство «Манчестер Юнайтед», «Зенит» не вышел в полуфинал ЛЕ — яркие события 23 апреля
Футбол 0

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

7 лет назад, 23 апреля 2013 года, «Манчестер Юнайтед» досрочно стал чемпионом Англии.

За четыре тура до окончания английской Премьер-лиги «Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона одолел «Астон Виллу» со счётом 3:0 и завоевал золотые медали чемпионата Англии. С тех пор «красным дьяволам» ни разу не удалось стать чемпионами АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" досрочно стал чемпионом Англии
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
22 апреля 2013, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 ван Перси – 2'   2:0 ван Перси – 13'   3:0 ван Перси – 33'

Двумя годами позднее, 23 апреля 2015 года, петербургский «Зенит» не сумел пробиться в полуфинал Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 стадии финала сине-бело-голубые сыграли вничью с «Севильей» (2:2), однако домашняя победа испанского клуба со счётом 2:1 не позволила «Зениту» выйти в полуфинал. Позже «Севилья» пробилась в финал турнира, где одолела украинский «Днепр» со счётом 3:2.

«Зенит» сыграл вничью с «Севильей» и не вышел в полуфинал Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2015, четверг. 22:05 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Бакка – 6' (пен)   1:1 Рондон – 48'   2:1 Халк – 72'   2:2 Гамейро – 85'

Год назад, 23 апреля 2019 года, нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ.

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» принимал «Саутгемптон», и Лонгу потребовалось всего 7 секунд, чтобы отправить мяч в ворота соперника. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Форвард «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
23 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Лонг – 1'   1:1 Грэй – 90'

23 апреля 2017 года гол аргентинца Лионеля Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над мадридским «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры.

На 77-й минуте встречи «сливочные» остались в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса. К концу второго тайма счёт был 2:2, однако гол Месси на второй добавленной минуте решил судьбу противостояния.

Гол Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над «Реалом»
Испания - Примера. 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Каземиро – 28'   1:1 Месси – 33'   1:2 Ракитич – 73'   2:2 Родригес – 85'   2:3 Месси – 90+2'
Удаления: Рамос – 77' / нет
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