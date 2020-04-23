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Александр Тарханов, госпитализированный с воспалением лёгких, рассказал о своём состоянии

Александр Тарханов, госпитализированный с воспалением лёгких, рассказал о своём состоянии
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов, ранее госпитализированный с воспалением лёгких, рассказал о своём состоянии.

«Я выздоравливаю. Пока из больницы не выписали, но врачи говорят, что всё нормально», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 186 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 730 тыс. человек.

Александр Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких
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