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Александр Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких

Александр Тарханов находится в больнице с воспален
Александр Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что находится на госпитализации.

«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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