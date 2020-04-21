Александр Тарханов находится в больнице с воспалением лёгких
Бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов, а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов сообщил, что находится на госпитализации.
«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Тарханов: чемпионат Беларуси — это кошмар какой-то
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