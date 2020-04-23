Девушка Роналду потренировала нижнюю часть спины

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео своей тренировки.
Девушка Роналду делала с гантелями упражнения, нагружающие нижнюю часть спины и ноги. «Красота — это компромисс между формой и содержанием», — подписала ролик Джорджина. Роналду прокомментировал видео эмодзи, выражающим сильное удивление.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча с была в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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