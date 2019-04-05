Девушка Роналду: мы с Криштиану полюбили друг друга с первого взгляда

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала, как начались её отношения с футболистом.

«Первая моя встреча с Роналду была в Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда, и тогда мы смогли поговорить в непринуждённой обстановке, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих.



Дом там, где моя семья. Место, где я счастлива, — это мой дом с моими детьми и партнёром. Наш дом — это наше убежище, наш храм, построенный с такой любовью!» — приводит слова Родригес The Sun со ссылкой на журнал Elle.

Напомним, 12 ноября 2017 года Родригес родила от Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина.